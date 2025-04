Novo bebê? Pai de Andressa Suita aumenta rumores de nova gravidez da filha: Vovô do ano

Será que vem novo bebê por aí? Diversas especulações de que Andressa Suita estaria grávida de mais um filho com Gusttavo Lima começaram a rondar a internet. Porém, quem realmente aumentou as expectativas dos fãs do casal que a influenciadora estaria carregando um novo bebê, foi seu pai, Itamar Suita.

Em seu Instagram, o pai da modelo colocou na biografia de seu perfil a frase:

Vovô do ano.

Os rumores começaram quando a mamãe publicou uma foto ao lado da família em que, sua irmã, estava com a mão na sua barriga. A possibilidade do casal estar esperando mais um filho gerou alvoroço nas redes sociais.

Vale lembrar que Andressa e o cantor já são papais de dois meninos, Gabriel e Samuel, de sete e seis anos de idade, respectivamente.

Até o momento, nenhum dos dois comentou sobre a suposta gravidez.