No Japão, Virginia Fonseca e Zé Felipe almoçam com robôs: Que bizarro

Virginia Fonseca está usando suas redes sociais para compartilhar alguns momentos de sua viagem para o Japão ao lado do marido e pai de seus três filhos, o cantor Zé Felipe.

Através dos stories, a influenciadora mostrou um almoço diferente que aproveitou ao lado do amado. Animada para a nova experiência, ela filmou o momento em que entrou no local e notou que os atendentes eram robôs. E as surpresas não pararam por aí, já que ela mostrou que eles também interagem, falam e até dançam com os clientes.

- Nosso almoço hoje será com robôs. Simplesmente está tendo um show de robôs e os atendentes são robôs. Olha que bizarro. Que loucura, falou.

Antes do almoço, Virginia relatou que passou por um perrengue chique após se confundir com o horário do café da manhã. A influenciadora compartilhou uma conversa que teve com funcionário do hotel em seus stories, mas não se atentou que o número do telefone estava aparecendo.

- Estou até agora indignada com esse trem do café da manhã. Como assim o café abre às 10h da manhã? Que horas que fecha então?, questionou.

E continuou:

- Postei o print da mulher falando que o café abre 10 horas da manhã com o número dela. Quando fui apagar, tinha quase dois milhões de visualizações. Aí veio esse rapaz aqui para falar sobre o café. O que vocês fizeram no telefone dessa mulher? Rapaz veio falar que, se a gente quiser café da manhã, tem (?) ele escreveu em espanhol para a gente que abre às 7h.

Vale pontuar que a viagem é para celebrar o aniversário de 27 anos de idade de Zé Felipe.