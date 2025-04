Virginia Fonseca celebra aniversário de Zé Felipe com viagem romântica: A melhor das nossas vidas

Virginia Fonseca comemorou o aniversário de 27 anos de idade de seu marido, o cantor Zé Felipe, nesta segunda-feira, dia 21, com uma viagem especial. O destino da celebração permanece em segredo, mas a influenciadora compartilhou nas redes sociais que o momento será o melhor da vida deles.

A apresentadora do SBT compartilhou cliques do casal iniciando as comemorações ainda no voo, brindando com champanhe e saboreando um bolo. Ela também expressou empolgação com a viagem e o aniversário do marido, destacando o amor e a parceria entre eles por meio de um texto adorável junto as fotos.

O dia é todo seu. Hoje inicia um novo ciclo e com certeza o melhor da sua vida! Você sabe que te desejo as melhores coisas desse mundo e que estou ao seu lado para o que precisar sempre! Você me deu meus melhores presentes que são nossos filhos e eu serei eternamente grata pela sua vida e pelo homem/pai que você é. Que Deus lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, sucesso e felicidade sempre, que Ele ilumine sua caminhada e te livre de todo mal.

Virginia encerra, agradecendo ao esposo por escolhê-la:

Obrigada por me escolher para ser sua parceira de vida e por escolher nós para comemorar esse novo ciclo, se Deus quiser vai ser a melhor viagem das nossas vidas! Te amo muito, viva 2.7 do Josephino.

Zé Felipe ainda se derreteu pela amada ao comentar na publicação:

Eu te amo meu amor. Esse novo ciclo é total de bênçãos e saiba que você é nossa família são a minha prioridade. Eu amo vocês e o mundo é nosso. Deus já abençoou.

Parabéns, Zé!