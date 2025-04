Signos: veja horóscopo desta terça-feira (22) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia 22 de abril de 2025 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Com Lua e Júpiter enviando boas energias logo cedo, o desejo de ficar perto das pessoas será mais evidente em todas as áreas, inclusive no trabalho. É um ótimo momento para investir em uma parceria de negócios ou se aproximar de quem têm os mesmos interesses que você, especialmente um amigo. Se já vive um romance, vão se entender melhor durante o dia, mas pode pintar tensão à noite.

Cor: Rosa.

O trabalho deve concentrar quase toda a sua atenção nesta terça. Aproveite a vibe maravigold que Lua e Júpiter enviam logo cedo para focar sua energia no que precisa ser feito, porque tudo indica que não faltarão tarefas e compromissos profissionais na sua agenda. Também é importante tirar um tempo pra descansar e cuidar da saúde. Experimente ceder em algumas coisas no romance.

Cor: Lilás.

A Lua segue firme em seu paraíso astral, sinal de que você vai contar com uma dose extra de sorte nesta terça! No trabalho, aproveite para fazer novos contatos e agilizar tarefas que exigem criatividade e boas ideias logo cedo. Fica fácil encantar e seduzir o par sem fazer esforço.

Cor: Lilás.

A sua habilidade para cuidar de assuntos de rotina fica mais evidente nesta terça, já que conta com praticidade e paciência extra. Reserve um tempinho para deixar tudo do seu jeito em casa e curtir a companhia dos familiares. Há sinal de tensão no romance à noite, ainda mais se você deixar o ciúme falar mais alto agora.

Cor: Violeta.