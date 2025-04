Veja horóscopo desta terça-feira (22) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste dia 22 de abril de 2025 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Você começa a terça com seu poder de comunicação a mil por hora! Aproveite para resolver qualquer assunto que precise da contribuição de outras pessoas ou que envolva o contato com clientes ou com o público em geral. Logo cedo, aposte no raciocínio rápido e em uma parceria para se destacar no serviço. Ótimo dia pra conversar e acertar qualquer ponta solta.

Cor: Azul-Esverdeado.

O dia começa com energias poderosas para encher o bolso e lidar com as finanças. À noite, Lua e Urano se desentendem e avisam que há risco de sair por aí esbanjando e colecionando boletos, o que pode ser uma furada. O ciúme e a possessividade serão os maiores obstáculos na vida amorosa à noite.

Cor: Bege.

Lua e Júpiter prometem good vibes para você correr atrás dos seus interesses logo cedo, já que conta com criatividade extra e uma ajudinha da sorte. No trabalho, tente explorar todo esse pique para adiantar as tarefas que envolvem contato com o público ou com colegas. Fica mais fácil definir novas metas e descobrir o que realmente deseja. Seu jeito sincero fará a diferença no romance. À noite, pode pintar torta de climão em casa.

Cor: Branco.

A Lua continua infernizando seu astral nesta terça e a dica é evitar aborrecimentos desnecessários e gente se intrometendo no seu serviço. Você vai render mais se puder agir a sós, especialmente em casa. A boa notícia é que seu sexto sentido estará tinindo e pode ser mais fácil descobrir quem merece confiança, seja na vida profissional ou pessoal. Há risco de se estressar com o par e embarcar em discussão.

Cor: Salmão.