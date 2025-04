Após acidente de ônibus, Ferrugem tranquiliza fãs: Todos estão bem

Susto! No último domingo, dia 20, a equipe de Ferrugem passou por um acidente de ônibus ao voltar de uma apresentação no Rio Grande do Sul. Após a situação, o cantor foi às redes sociais tranquilizar os fãs.

Livramento! Um senhor acidente, mas graças a Deus todos estão bem.

O artista de pagode contou que apesar de terem sofrido o acidente, ninguém sofreu nenhuma lesão e que a agenda de shows de Ferrugem e banda se manteria intacta.

Galera, é exatamente isso aí que vocês viram, nosso ônibus acabou sofrendo um acidente, e destruiu a frente do ônibus, a porta foi arrancada, mas graças a Deus ninguém se machucou, todo mundo bem, todo mundo inteiro, então não aconteceu nada que impeça a nossa apresentação de hoje em Arraial do Cabo.