Filha de Ferrugem passa por cirurgia e cantor tranquiliza fãs: Deu tudo certo

Ferrugem usou as redes sociais na última segunda-feira, dia 24, para contar que a filha Sofia, de sete anos de idade, passou por dois procedimentos cirúrgicos. Felizmente, tudo correu bem e a pequena recebeu alta hospitalar no mesmo dia.

Nas redes sociais, os papais informaram que esperaram ter o resultado da cirurgia para compartilhar com os fãs:

- A Soso veio hoje para fazer dois procedimentos cirúrgicos. Ela tirou a adenoide, uma carninha nas narinas que estava obstruindo muito a respiração dela, e amígdala também, bem grande por sinal. Mas deu tudo certo. A cirurgia foi de manhã cedo.

Ferrugem é casado com Thaís Vasconcellos, com quem também teve Aurora, de cinco anos de idade. Do antigo relacionamento com Juliana Barbosa, que morreu em 2015, o cantor também teve Júlia, de 14 anos.