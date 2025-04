Mundo do esporte se despede de papa Francisco com homenagens de atletas, clubes e federações

A morte do papa Francisco, nesta segunda-feira, aos 88 anos, gerou grande comoção mundial e teve forte repercussão no meio esportivo. Clubes de futebol, federações e atletas manifestaram pesar e prestaram tributos ao pontífice argentino, que era um notório apreciador do esporte.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, usou suas redes sociais para lamentar a perda do líder da Igreja Católica. O ítalo-suíço destacou e lembrou com carinho sobre o entusiasmo do pontífice pelo futebol.

"Estou profundamente entristecido com a morte do papa Francisco. Tive o privilégio de passar alguns momentos com ele em diversas ocasiões, e ele sempre demonstrou seu entusiasmo pelo futebol, enfatizando o papel fundamental que nosso esporte desempenha na sociedade, particularmente na educação e proteção de crianças em todo o mundo", disse o mandatário.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) Thomas Bach, foi outra autoridade do esporte a prestar seus votos e lamentar. Ele chamou Francisco de "grande amigo".

"Com o falecimento de sua santidade o papa Francisco, perdemos um grande amigo e apoiador do Movimento Olímpico. Seu apoio à missão de paz e solidariedade dos Jogos Olímpicos e às inúmeras iniciativas do COI em prol dos refugiados tem sido inabalável. Descanse em paz", falou Bach.

No Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamentou por meio de um comunicado nas redes sociais e do presidente Ednaldo Rodrigues, que agradeceu ao pontífice por sua ajuda no combate ao racismo no futebol e na inclusão. A entidade decretou luto de uma semana, além de minuto de silêncio em todas as partidas.

"O papa foi um dos grandes incentivadores da luta da CBF contra o racismo no futebol e também para trabalharmos para que o esporte seja um vetor decisivo para inclusão de todos, com competições de pessoas com deficiência, indígenas e diversos setores muitas vezes marginalizados. A Declaração do Esporte para Todos nos deu ainda mais força para seguir nesta jornada. Foi fundamental o chamado do papa para as entidades esportivas, atletas e torcedores fazerem a sua parte", disse Ednaldo.

O Campeonato Italiano adiou as quatro partidas programadas para esta segunda-feira, quando oito equipes entrariam em campo para a conclusão da 33ª rodada. "Em decorrência da morte do Santo Padre, a Liga comunica que as partidas da Primeira Divisão e das equipes filiadas foram adiadas para datas posteriores, ainda a serem definidas", comunicou a Lega Serie A, organizadora do torneio.

O San Lorenzo, time de coração do papa Francisco, prestou uma homenagem linda e emocionante ao pontífice após sua morte, nesta segunda-feira. O clube argentino lançou um vídeo nas redes sociais que relembra a forte ligação de Francisco com a equipe, desde sua infância até o papado. Ainda na Argentina, Boca Juniors, River Plate e outros times também se manifestaram. Assim como o perfil in memoriam do falecido craque, Diego Maradona. O papa já criou polêmica ao criticar a postura fora dos gramados de Maradona, em 2023.

A Associação do Futebol Argentino (AFA) postou um extenso comunicado se despedindo do pontífice. A entidade apontou Francisco como "uma referência não apenas espiritual, mas também futebolística".

"A Associação do Futebol Argentino, por meio de seu Presidente Claudio Tapia e do Comitê Executivo, manifesta sua dor, expressa suas condolências e presta homenagem ao papa Francisco após seu falecimento. Francisco foi uma referência não apenas espiritual, mas também futebolística, tendo se reunido com jogadores, dirigentes e lendas do futebol, como o capitão da seleção argentina, Lionel Messi, e Diego Armando Maradona. Jorge Mario Bergoglio, nascido no bairro de Flores, em Buenos Aires, no dia 17 de dezembro de 1936, dedicou sua vida à igreja e nunca escondeu sua paixão pelo futebol e seu amor incondicional pelo San Lorenzo de Almagro", disse a AFA.

Por sua vez, o compatriota Lionel Messi também lastimou a morte do líder religioso. Em suas redes sociais, o atacante disse que o papa fez do mundo "um lugar melhor" e que sentirá sua falta.

"Um papa argentino diferente e próximo. Descanse em paz, papa Francisco. Obrigado por tornar o mundo um lugar melhor. Sentiremos sua falta", lamentou Messi.

Na Europa, os gigantes Real Madrid e Barcelona prestaram condolências, assim como times de diversas partes do mundo. Os clubes do Campeonato Brasileiro também demonstraram seu luto e enviaram mensagens de agradecimento através das redes sociais. Durante seu papado, Francisco recebeu homenagens e presentes de diversas equipes brasileiras. Os quatro grandes paulistas: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo foram alguns dos que prestaram tributo o argentino.