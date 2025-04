Diocese de Santo André lamenta morte do Papa Francisco e exalta legado

A Diocese de Santo André divulgou, nesta segunda-feira (21), uma nota de pesar pelo falecimento do Papa Francisco, ocorrido na manhã do mesmo dia. Assinada pelo bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, a manifestação destaca o impacto do pontífice argentino na história da Igreja Católica e sua dedicação aos mais pobres.



Na nota, a Diocese se une à dor da Igreja em todo o mundo e enaltece a trajetória de Francisco, o primeiro papa latino-americano, definido como um “servo bom e fiel” e “profeta de nosso tempo conturbado”. “Sua vida foi um itinerário de dedicação e entrega da vida pelo Evangelho”, afirma o texto.



A nota também destaca o esforço do pontífice em promover uma Igreja mais sinodal, inclusiva e missionária. “Conduziu-nos pelo caminho da escuta, do discernimento e da unidade, recordando-nos que a Igreja não é uma instituição isolada, mas um povo em peregrinação, sempre em saída, sempre a serviço do Evangelho”, diz a Diocese.



Dom Pedro Carlos Cipollini relembra ainda o papel de Francisco como voz ativa na defesa da dignidade humana, da paz e do meio ambiente. “Sua voz profética ressoou além das fronteiras da Igreja”, sublinha, citando a ênfase do papa na misericórdia divina e seu compromisso com a justiça social.



Inspirado por São Francisco de Assis, o papa é retratado como alguém que buscou reconstruir a Igreja com humildade e proximidade ao povo. “Tornou-a mais próxima, mais humana e mais fiel ao Evangelho”, descreve a nota.



Ao encerrar o comunicado, a Diocese pede que Maria, Mãe da Igreja, conduza Francisco “ao encontro definitivo com Cristo”, reafirmando o luto e, ao mesmo tempo, a gratidão pelo testemunho de fé deixado pelo pontífice.

Leia o pronunciamento na íntegra:

"Ao Clero e a todos os fiéis de nossa Diocese,



Deus bom e fiel chamou a si na manhã deste dia em que ressoam os sinos da alegria Pascal, o querido Papa Francisco, servo bom e fiel, profeta de nosso tempo conturbado. Sua vida foi um itinerário de dedicação e entrega da vida pelo Evangelho. Foi o primeiro papa nascido na América Latina, que levou à Igreja toda a consciência e a verdade de que a opção pelos pobres é na prática, a práxis de Jesus.



A Diocese de Santo André, por meio de seu bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, une-se à Igreja em todo o mundo para expressar profunda dor pelo falecimento do Papa Francisco. Um pastor que soube ouvir, acolher e caminhar junto ao povo de Deus, Francisco marcou a história da Igreja com sua simplicidade, coragem e amor incondicional aos mais pobres.



Desde o início de seu pontificado, sonhou e trabalhou por uma Igreja sinodal, onde cada fiel fosse chamado a participar ativamente da missão evangelizadora. Conduziu-nos pelo caminho da escuta, do discernimento e da unidade, recordando-nos que a Igreja não é uma instituição isolada, mas um povo em peregrinação, sempre em saída, sempre a serviço do Evangelho.



Sua voz profética ressoou além das fronteiras da Igreja. Defendeu com ardor a dignidade humana, denunciou a indiferença frente ao sofrimento dos mais vulneráveis, clamou pela paz em tempos de guerra e insistiu na necessidade do cuidado com a Casa Comum, nossa criação. Trouxe de volta ao centro da vida cristã a misericórdia, mostrando que Deus não se cansa de amar e perdoar.



Hoje, a Igreja chora sua partida, mas também exalta sua vida. Seu testemunho não se apagará, pois permanece nas vidas transformadas por seu exemplo de fé e serviço. Como Francisco de Assis, a quem escolheu como inspiração, foi um homem que viveu para reconstruir a Igreja, tornando-a mais próxima, mais humana e mais fiel ao Evangelho.



Que Maria, Mãe da Igreja, a quem Francisco tanto amou, o conduza com ternura ao encontro definitivo com Cristo.



Diocese de Santo André

Dom Pedro Carlos Cipollini – Bispo Diocesano"