Fora do BBB 25, Daniele Hypolito revela se já conversou com Gracyanne Barbosa

Abrindo o jogo! Em entrevista ao LeoDias TV, Daniele Hypolito abriu o coração sobre os ex-colegas de confinamento do BBB25. Durante o bate-papo, a ginasta comentou também sobre as suas decepções e se já havia falado com Gracyanne Barbosa.

Em conversa com a repórter do canal, a ex-BBB revelou que ficou bem chateada com as situações que viu após o reality: "A gente fica decepcionada, porque eu tive a coerência de não falar de ninguém. Isso é da minha vida. Eu não tenho o costume de falar dos outros. Aí, quando você vê alguns vídeos, fica chateada."

Já, ao ser questionada se tinha conversado com Gracyanne Barbosa, Dani declarou: "Não conversei ainda e acho que ainda não é a hora. Está tudo muito recente. Nesse momento, quero me manter neutra, do jeito que estou, sem conversa com ela."

Vale lembrar que as duas eram grandes amigas dentro da casa, porém a irmã de Diego Hypolito não curtiu muito as falas da musa fitness sobre ela e o irmão.