Hugo Calderano, atleta de São Caetano, faz história e leva Copa do Mundo

O mesa-tenista Hugo Calderano, atleta de São Caetano, fez história neste domingo (20) ao conquistar, pela primeira vez, a Copa do Mundo de tênis de mesa. O título, inédito para o Brasil, foi garantido com uma vitória por 4 sets a 1 sobre o chinês Lin Shidong, número 1 do ranking mundial, na final disputada em Macau, na China.



Com a vitória, Calderano se tornou o primeiro atleta fora da Ásia a conquistar a competição. Aos 27 anos, o brasileiro mostrou consistência e controle emocional diante da pressão da torcida local e da força do adversário, que venceu o primeiro set por 11 a 6.



A partir do segundo set, Calderano reagiu e assumiu o comando do jogo, vencendo as parciais seguintes por 11 a 7, 11 a 9, 11 a 8 e 13 a 11. A conquista é considerada histórica para o tênis de mesa nacional, que nunca havia alcançado o título da Copa do Mundo.



A trajetória do atleta começou ainda na infância, em clubes de São Caetano. Desde então, Calderano coleciona participações olímpicas e títulos internacionais, sendo hoje o principal nome do Brasil na modalidade.