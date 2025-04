São Caetano mobiliza força-tarefa para atender ocorrências após forte chuva

Após a forte chuva que atingiu o Grande ABC nesse sábado (19), a Prefeitura de São Caetano mobilizou uma força-tarefa com diversas secretarias municipais para atuar nas regiões mais afetadas. A ação emergencial envolve as pastas de Segurança, Mobilidade Urbana, Serviços Urbanos, Governo e também o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental).



De acordo com comunicado oficial, as equipes estão nas ruas desde a noite de sábado para garantir o restabelecimento da ordem na cidade e prestar assistência à população.



A administração municipal reiterou que segue com obras estruturais de combate às enchentes, como a construção dos piscinões do Jaboticabal e da Fundação, ampliações de galerias pluviais e o alteamento do muro de contenção na Avenida do Estado.



Segundo a Prefeitura, essas intervenções visam reduzir drasticamente as ocorrências de alagamento no município após a conclusão das obras.



Em caso de emergência, os moradores podem acionar os serviços da Prefeitura por meio do número 0800 7000 156.