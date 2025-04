Thiago Nigro abre álbum de fotos do casamento do filho de Maíra Cardi: Sua jornada tem sido um privilégio testemunhar

Padrasto orgulhoso! Thiago Nigro usou as redes sociais para abrir o coração ao seu enteado Lucas Cardi, que oficializou sua união com Thuani Todeschini no último sábado, dia 12, em uma cerimônia luxuosa.

Através de sua conta no Instagram, o empresário abriu o álbum de fotos da cerimônia e falou com alegria da jornada de Lucas, que está com 24 anos de idade. Segundo ele, está sendo incrível acompanhar a evolução e crescimento do mesmo:

Há dois anos e meio, conheci um jovem em crescimento. Hoje, Lucas, vejo como você evoluiu. Do menino ao homem. Do potencial à realização. Das promessas ao sim. Sua jornada tem sido um privilégio testemunhar: Encontrou propósito no trabalho, ficou (ainda mais) bonitão, abriu o coração para o amor (e que amor, Thuani!), rendeu-se ao chamado de Cristo em nossa célula, e agora, consagrou uma aliança perante Deus. Não estive lá nos primeiros capítulos da sua história, mas prometo estar presente em todos os que ainda serão escritos.

Em seguida, Thiago mandou um recado aos recém-casados:

Lucas & Thuani, que vocês caminhem como uma só carne sob o propósito divino. Que cada passo seja guiado pela mão que nunca falha. Que frutifiquem, multipliquem e prosperem não apenas em bens, mas em amor, sabedoria e fé. Que o respeito seja seu alicerce, a paciência sua prática diária, e o perdão seu reflexo mais natural. Que a casa que construirão juntos seja refúgio de paz e testemunho vivo da graça. Orgulho define pouco o que sinto. É privilégio fazer parte desta história. Amo vocês.

Além de Thiago ter compartilhado alguns registros, Maíra Cardi também se mostrou ativa em suas redes sociais e compartilhou alguns perrengues que enfrentou com a nora, que pediu ajuda após ter furado a orelha:

- Ontem a noite a noiva me fala: Sogra, eu furei a minha orelha mas não tenho brinco. É feio ir com a orelha furada e sem brinco?. Aí eu falei: Fica tranquila, vamos dar um jeito, e arrumei um brinco mara, de diamantes e com uma pérola.

O sapato também foi outro problema para a noiva.

- Ela também não tinha visto sapato, queria casar com qualquer um. Eu disse para ela: Tem uma loja que chama Louboutin, vai lá que você vai achar o sapato. Depois de girar o shopping, ela foi na loja e achou.

Ainda bem que no final deu tudo certo, não é mesmo?!