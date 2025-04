Filho de Maíra Cardi se casa em cerimônia luxuosa ao ar livre

No último sábado, dia 12, Lucas Cardi, filho de Maíra Cardi, oficializou sua união com a atriz e influenciadora Thuani Todeschini em uma cerimônia luxuosa ao ar livre. O evento, que teve início durante o dia, foi compartilhado pela noiva em suas redes sociais.

Antes de iniciar os preparativos para o grande momento, Thuani compartilhou um vídeo nos Stories de seu Instagram e expressou sua ansiedade:

- Eu consegui dormir até as seis, depois eu não consegui dormir mais, mas eu fui dormir meia-noite, então tô muito ansiosa, contou a garota.

Durante os bastidores, a noiva mostrou o campo onde seria montada a passarela e revelou que uma orquestra estaria presente ao lado. Ela também compartilhou detalhes de seu vestido e posou ao lado das madrinhas.

Lucas, programador e gestor de Tecnologia da Informação, contou com a ajuda do padrasto, o coach financeiro e influenciador Thiago Nigro, para se vestir para a cerimônia.

No carro, a caminho do local onde os convidados os aguardavam, a noiva fez uma oração e contou perrengue:

O perrengue que ninguém mostra. Eu quase não coube no carro com o vestido. Ainda rezamos dois Pai Nosso à caminho do altar, escreveu na legenda do vídeo.

Ainda em seu Instagram, Thauani compartilhou um vídeo mega produzidos dos noivos.

Demos o nosso SIM pra vida toda. Obrigada, Deus, por cuidar de cada detalhe e fazer esse dia ser tão especial. Foi tudo mais lindo do que a gente sonhou. É só o começo da nossa história, escreveu na legenda.