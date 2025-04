Creta chama atenção por bom desempenho e conjunto da obra

No retorno de um espaço voltado ao setor automotivo nas páginas do Diário, algumas linhas dedicadas ao Creta são mais do que merecidas. O SUV da Hyundai, que ganhou nova cara em outubro do ano passado, foi um dos veículos que mais chamaram atenção durante o período em que passou pela garagem do jornal. O carro é também um sucesso de vendas. Em 2024, foram comercializadas 56.081 unidades, a maior venda da categoria pelo segundo ano seguido.

Em fevereiro, a versão Ultimate, topo de linha entre as cinco oferecidas, foi avaliada pela equipe de reportagem e se saiu muito bem. Tanto que o único questionamento foi a necessidade de cabo para espelhar o Android Auto com o multimídia do carro. No mais, passou com louvor.

O motor 1.6 turbo GDI, de 193 cv de potência e 27,0 kgf.m de torque mostrou força e desempenho. Quando o pé afundou um pouco mais no pedal do acelerador, a resposta foi rápida. Chamou atenção também a quantidade de sensores espalhados pelo carro, o que aumenta a segurança dos ocupantes e pedestres.

O Creta é oferecido ainda nas versões Comfort, Limited e Platinum, com motor 1.0 Turbo GDI, de 120 cv de potência e 17,5 kgf.m de torque; N Line, com o mesmo motor e visual mais esportivo.