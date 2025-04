Show do Stray Kids no MorumBIS gera aumento de 251% no fluxo em estação de Metrô

A passagem do grupo de K-pop Stray Kids por São Paulo no último fim de semana (dias 5 e 6) causou um impacto significativo na mobilidade urbana. De acordo com dados da ViaQuatro, a Estação São Paulo-Morumbi, da Linha 4-Amarela do Metrô, registrou um aumento médio de 251% no número de acessos durante os dois dias de show no Estádio do MorumBIS, em comparação aos fins de semana comuns.

Enquanto a média habitual de usuários na estação gira em torno de 6.863 aos sábados e domingos, o fluxo saltou para 24.060 passageiros por dia durante os eventos. O crescimento na demanda não se restringiu à estação próxima ao estádio. Toda a Linha 4-Amarela observou uma elevação média de 29,5% no número de usuários, passando de uma média de 200.785 para 259.770 passageiros por dia durante o final de semana com os shows.

Para atender o público do grupo sul-coreano, responsável por sucessos como God’s Menu e S-Class, a Estação São Paulo-Morumbi funcionou em horário estendido até 1h da manhã nos dois dias. As linhas 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda permitiram transferências até o mesmo horário.

LEIA TAMBÉM:

Bang Chan, dos Stray Kids, canta ‘Ai Se Eu Te Pego’, de Michel Teló, durante show no Rio de Janeiro



Já as linhas operadas pelo Metrô – 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata – mantiveram as transferências e desembarques funcionando até 2h.

Acesso facilitado ao MorumBIS

A Estação São Paulo-Morumbi é considerada a forma mais prática de chegar ao estádio devido à sua localização a apenas 1,5 km do MorumBIS. Além disso, oferece integração direta com diversas linhas de Metrô e trem.