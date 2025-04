Bate-boca entre Dr. Seraphim e Getulinho marca início da sessão em São Caetano

A Câmara de São Caetano iniciou a sessão desta terça-feira (8) com uma discussão, mais uma vez, entre o presidente do Legislativo, Carlos Humberto Seraphim, o Dr Seraphim (PL), e o vereador Getúlio Filho, o Getulinho (União Brasil), com apenas um minuto de sessão. A razão do bate-boca foi o atraso de 20 minutos para o início dos trabalhos, questionado pelo unionista, conhecido pelos atritos com os colegas em plenário. O chefe do Parlamento cortou a fala do vereador ao explicar a razão da espera.



Logo no início da sessão, Dr. Seraphim foi indagado por Getulinho sobre a demora, enquanto três vereadores, o próprio unionista, Bruna Biondi (Psol) e Edison Parra (Podemos), aguardavam no plenário, desde as 16h, horário previsto para abertura das atividades. “Senhor presidente. Uma questãozinha de ordem: a sessão atrasou 20 minutos. O senhor sabe me explicar o porquê? Vi que houve uma reunião de vereadores ali atrás. Por que atrasou a sessão?”, perguntou.



Por sua vez, Dr. Seraphim foi sucinto no retorno ao Getulinho: “O pessoal estava conversando uma coisa relativa à pauta”, ao mencionar a sala de reuniões, atrás do plenário. Em seguida, o vereador tentou retrucar, ao dizer as palavras “quando for assim…”, até ser cortado pelo presidente. “É só entrar na sala, é sala de vereadores e o senhor terá livre acesso. Não convidei ninguém lá, porque todos que estiveram lá foram por livre e espontânea vontade”, afirmou.



“De qualquer forma, não fui convidado e não entro quando não for convidado”, respondeu Getulinho, que parado mais uma vez por Dr. Seraphim, o que gerou revolta do unionista. “O senhor vai deixar eu falar? O senhor já vai cercear a minha palavra? Então eu peço que ao menos os três vereadores que chegaram na hora, sejam comunicados na próxima. Eu vou falar sim”, esbravejou ao microfone.



Essa foi mais uma rota de colisão entre Getulinho e Dr. Seraphim, visto que na sessão da semana passada, ambos protagonizaram bate-boca. Na ocasião, o unionista usou a tribuna para criticar comportamento do liberal, que o mandou ficar quieto e após sua manifestação de repúdio não lhe pediu desculpas. Dr. Seraphim interrompeu a fala do vereador, afirmando que não ia se desculpar. O unionista imediatamente o chamou de mal-educado.