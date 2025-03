Câmara de São Caetano aprova retorno da cidade ao Consórcio

A Câmara de São Caetano aprovou na noite desta terça-feira (25), em primeira votação, projeto de lei sobre o retorno da cidade ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, por 19 a um. A segunda votação será realizada na sequência. O texto elaborado pelo prefeito Tite Campanella (PL), lido em plenário na semana passada, agora retorna às suas mãos para sanção. Com isso, após dois anos, o colegiado volta a contar com as sete cidades da região - São Bernardo, outro dos dissidentes, havia retornado no início do ano. A Capital também aderiu ao grupo, como associada, sem direito a voto na entidade.

O líder do governo na Casa, César Oliva (PSD), celebrou a votação quase unânime, o que, segundo ele, demonstra o entendimento da importância da entidade para São Caetano e Grande ABC. "É um prazer conduzir a votação e poder estar de volta ao Consórcio Intermunicipal com aprovação de ampla maioria, atendendo ao pedido do prefeito Tite Campanella, uma vez que os limites entre os municípios se confundem, e pautas como mobilidade, segurança, enchentes dentre outras precisam ser desenvolvidas em âmbito coletivo, ainda mais com o ingresso do prefeito Nunes da Capital, acerta mais uma vez o novo governo."

O vereador Jander Lira (PSB), que na votação de 2023 esteve ausente quando o então prefeito José Auricchio Júnior (PSD) enviou projeto para a Câmara votar a saída da cidade do Consórcio, nesta terça-feira, na tribuna, defendeu o retorno e rememorou importantes pautas articuladas e concretizadas com a união das sete cidades da região. “A UFABC (Universidade Federal do ABC), as Fatecs (Faculdades de Tecnologia) e os Hospitais Estaduais Mário Covas (Santo André) e Serraria (Diadema) foram conquistas do Consórcio. Quem é contra tem uma visão tacanha”, disse.

A volta da cidade ao colegiado recebeu aval inclusive da oposição.Bruna Biondi (PSOL), que votou pelo retorno, atribuiu a retirada da cidade a “meninos mimados que, por birra política, se retiraram do Consórcio”. Segundo a parlamentar, foi a eleição do prefeito Marcelo Oliveira (PT) para presidente da entidade, em 2023, que teria motivado Auricchio e o então chefe do Executivo de São Bernardo, Orlando Morando (sem partido), a pedirem autorização das Câmaras para a desassociação.

Outro opositor, Edison Parra (Podemos) também votou a favor do retorno e justificou. "Sempre critiquei o Consórcio pela relação custo-benefício para São Caetano, porém sempre o reconheci como uma ideia promissora. Hoje, com a troca quase integral dos prefeitos e com a relevante inclusão da Capital, votei a favor da volta ao órgão e espero que o colegiado traga melhorias concretas para São Caetano.”

O Marcel Munhoz (Progressistas) afirmou que o acréscimo da Capital garante novos ventos da instituição regional para São Caetano. “Nunca vi (a entidade) fazer nada (para a cidade), desde da existência. Agora com os novos prefeitos Tite, Marcelo Lima (Podemos), como presidente do Consórcio, e a entrada do prefeito Ricardo Nunes, acredito em um bom trabalho”, resumiu o vereador, deu posicionamento favorável ao pedido.

O único posicionamento contrário ao projeto de Tite foi dado pelo vereador Getúlio Carvalho Filho, o Getulinho (União Brasil). Ele afirmou que deu um “voto político”, mesmo admitindo que o “Consórcio fará bem à cidade”.