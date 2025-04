São Caetano repassa recursos para fortalecer ações de apoio social

A Prefeitura de São Caetano oficializou nesta segunda-feira (7) a destinação de recursos financeiros a 15 entidades assistenciais da cidade. As instituições atuam diretamente no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade e receberão, juntas, mais de R$ 2,2 milhões para reforçar suas atividades e manter o funcionamento dos serviços prestados à população.



LEIA MAIS: Prefeitura de São Caetano entregará ovos de páscoa para famílias da cidade

O montante, no valor exato de R$ 2.268.265,67, será aplicado na manutenção das sedes e na ampliação das iniciativas voltadas ao acolhimento e inclusão social de diferentes públicos.



Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Tite Campanella (PL) destacou a importância do trabalho conjunto entre o poder público e as organizações da sociedade civil. “Essas entidades complementam a atuação da Prefeitura e conseguem chegar a públicos que mais precisam, muitas vezes com mais agilidade. Nosso compromisso é manter esse apoio contínuo”, afirmou.



LEIA MAIS: São Caetano promove Caminhada Inclusiva de conscientização ao autismo

O secretário de Assistência e Inclusão Social, Thiago Mata, também ressaltou o impacto positivo da medida. “É um reconhecimento ao trabalho sério e essencial que essas instituições realizam no município”, disse.



As subvenções fazem parte da política municipal de incentivo ao terceiro setor, com foco no fortalecimento das redes de proteção social em São Caetano.