Anchieta e Imigrantes: confira os pontos de lentidão nesta terça (8)

O trânsito apresenta trechos de lentidão na manhã desta terça-feira (8) no Sistema Anchieta-Imigrantes, segundo informações atualizadas às 8h pela concessionária Ecovias.

Na Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, os motoristas enfrentam tráfego carregado do km 13 ao km 10 e também entre o km 19 e o km 17. Já na Rodovia dos Imigrantes, também no sentido da capital, há lentidão do km 16 ao km 14, devido ao alto fluxo de veículos.



A operação em vigor é a Normal (5x5), com cinco pistas disponíveis para cada sentido entre São Paulo e o litoral.