Tite vai distribuir ovos de Páscoa à criançada

Moradores de São Caetano passaram a receber, nos últimos dias, convites para comparecerem neste sábado pela manhã ao Ginásio Poliesportivo Milton Feijão, no bairro Olímpico. O chamado leva a chancela do governo municipal. A coluna apurou que a mobilização é fruto de uma iniciativa do prefeito Tite Campanella (PL), que pretende distribuir um kit de Páscoa, recheado de doces, a cada uma das 9.200 famílias mais pobres da cidade, que estão cadastradas na Secretaria de Assistência e Inclusão Social. Serão bombons, bolos tipo colomba e pelo menos 14 mil ovos de chocolate – cada criança ganhará o seu. O próprio chefe do Executivo deverá estar presente no evento, que terá shows e também sorteio de eletrodomésticos para os participantes, para fazer a entrega.

Bastidores

Luto

A assistente social Luana Rocha da Silva Moura, 35 anos, morreu no domingo, vítima de câncer no intestino. Ela era filha do deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT). O parlamentar confirmou a notícia em suas redes sociais: “A nossa Luaninha lutou até as últimas horas pela vida. Minha eterna gratidão a todos e todas vocês que sempre foram solidários. Que Deus a acolha em sua Plena Graça”. O velório e o sepultamento ocorreram ontem em Santo Andé, no Cemitério Memorial Jardim Santo André, na Vila Humaitá.

Trabalho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), conversou por telefone com o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), para agendar uma reunião destinada a discutir a proposta – que agrada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – de retomar na cidade o projeto original do Museu do Trabalho e do Trabalhador, transformado em Fábrica de Cultura 4.0 na gestão de Orlando Morando (sem partido) por divergência política. O encontro deve ocorrer ainda em abril.

Barco

A junção de PSDB, Podemos e Solidariedade em um único partido, cuja discussão está em estágio avançado e deve ser anunciada nos próximos dias, pode transformar em correligionários o deputado federal Paulo Pereira da Silva, e o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima. Ambos são adversários políticos desde novembro de 2023, quando o são-bernardense perdeu o mandato de deputado federal por infidelidade partidária em ação movida justamente por Paulinho da Força, que herdou a cadeira em Brasília.

Saúde mental

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo, aproveitou a segunda-feira em que se celebrava o Dia Mundial da Saúde, ontem, para confirmar a aprovação de R$ 18,5 milhões em emendas de sua autoria ao Orçamento da União para a implantação do 1º Hospital de Saúde Mental do Grande ABC, uma das bandeiras deste Diário. Em vídeo gravado ao lado da mulher, a pedagoga e psicóloga Mariana Manente, o parlamentar lembrou da sua luta pela causa: “Aquele velho ditado – corpo são, mente sã – não é papo furado. É o caminho pra mais bem-estar e qualidade de vida”.

Jornalista

O vereador de São Bernardo Ananias Andrade (PT) organizou sessão solene em comemoração ao Dia do Jornalista. Durante a confraternização, realizada ontem na Câmara, foram destacados o trabalho dos repórteres e a importância da liberdade de imprensa para o fortalecimento da democracia. Entre os profissionais do Grande ABC homenageados pelo Poder Legislativo, estavam dois nomes que integram a editoria de Política do Diário: Angelica Richter e Bruno Coelho.