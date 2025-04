Gestão Morando é cobrada pelas obras de acesso na Via Anchieta

Cinco meses após inaugurar a alça de acesso à Rodovia Anchieta, na altura do km 16, em São Bernardo, o governo do ex-prefeito Orlando Morando (sem partido) virou alvo de novos questionamentos sobre a execução dessas obras. O deputado federal Alex Manente (Cidadania) indagou o Paço, hoje sob tutela de Marcelo Lima (Podemos), sobre a aplicação de R$ 12,5 milhões em emendas que encaminhou para o projeto, as quais, segundo o parlamentar, não trouxeram melhorias à população. Morando, porém, nega irregularidades.

Segundo Alex, São Bernardo recebeu duas emendas parlamentares voltadas para melhorias das malhas viárias na localidade. O primeiro aporte é referente à imple-mentação da alça a partir da Anchieta para melhor ligação aos bairros Pauliceia, Jor-danópolis e Taboão, além de Diadema, sob custo de quase R$ 7,7 milhões de verbas federais. Como complemento, mais R$ 4,8 milhões foram encaminhados para garantir o acesso à rodovia para quem vem da Avenida Lions.

Por essa razão, a proposta original previa dois acessos, em sentidos opostos: ao motorista que vem da Anchieta para as avenidas Lions e Corredor ABD, enquanto o outro em direção a São Paulo. Entretanto, o ex-prefeito inaugurou uma alça de acesso à rodovia, sentido Capital, enquanto o outro acesso seguiu inacabado, sem a via em formato “C”, para garantir a ligação para quem optasse por se dirigir para Diadema e a bairros da cidade via avenidas Lions e Corredor ABD.

Alex classifica o episódio como “falta de respeito com o uso do dinheiro público”, visto que esses valores deveriam cumprir o direcionamento proposto junto à União. “Tenho dito que isso é um verdadeiro bullying com a população de São Bernardo. Por que trazer R$ 12,5 milhões para fazer uma intervenção ridícula como essa? Piorou o trânsito, piorou o cenário, gera mais insegurança, pois está havendo assalto, furto, uma série de coisas ali na região e dois acessos que inclusive são perigosos ao sistema viário”, diz.

Além de direcionar os ofícios à Prefeitura de São Bernardo, Alex está repassando a situação ao TCU (Tribunal de Contas da União). “Vamos pedir ressarcimento e punição a quem cometeu esse mau uso do dinheiro público”, garante o parlamentar.

SINDICÂNCIA

Enquanto aguarda uma solução, o novo trecho gera diversas reclamações de motoristas diariamente. Marcelo Lima também não poupou críticas às obras da alça à Anchieta entregue por Morando em 29 de outubro. De acordo com o prefeito, a etapa agora é aguardar o retorno da sindicância interna, para definir os próximos passos e entregar um projeto funcional à população.

“É uma obra que claramente, e não preciso ser engenheiro ou arquiteto para olhar, não tem funcionalidade e ao mesmo tempo atrapalhou a mobilidade urbana de toda aquela região. Esse é um problema que herdei e a culpa não é minha, mas vou encará-lo com resultado. Ainda em abril, assim que a sindicância me oferecer o parecer, tomaremos a iniciativa de uma obra rápida e vamos resolver esse problema no km 16”, afirma o prefeito.

RESPOSTA

Atualmente secretário municipal de Segurança Urbana de São Paulo, Morando rechaça qualquer tipo de irregularidade. “Na primeira etapa, a construção de nova alça de acesso para a Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, no km 16, foi concluída e entregue ainda na nossa gestão em 2024. Já o segundo trecho do projeto, que prevê acesso ao bairro Pauliceia, foi contratado e deixado em execução para prosseguimento pela atual gestão da prefeitura de São Bernardo”, afirma em nota.