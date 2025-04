Mauá abre 65 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

A Prefeitura de Mauá anunciou a abertura de 65 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos, por meio do Programa Qualifica Mauá, coordenado pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo. A iniciativa é realizada em parceria com o Sebrae e o Senai, duas das principais instituições de capacitação do país.

Nesta edição, estão sendo oferecidos os seguintes cursos: Editor de Planilhas (5 vagas), Costura para Iniciantes (20 vagas) e WhatsApp para Negócios (40 vagas). Os cursos são voltados para quem busca capacitação prática e rápida, com foco em inserção no mercado de trabalho ou aperfeiçoamento profissional.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Casa do Trabalhador, localizada na Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Interessados podem consultar os requisitos de participação, locais das aulas e outras informações, diretamente pelo site oficial: sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua.

Canal no WhatsApp

Para facilitar o acesso a informações sobre novos cursos, vagas de emprego e outras ações da Secretaria, foi criado o canal oficial Qualifica Mauá no WhatsApp. A inscrição pode ser feita pelo link: https://tinyurl.com/qualificamaua. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (11) 4512-7779, ramal 1836.

