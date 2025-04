Obituário - 8 de abril de 2025

SANTO ANDRÉ

Nair Ladeia Leitão, 95. Natural de Guanambi (Bahia). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Gomes da Cunha, 94. Natural de Muribeca (Sergipe). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Medau, 88. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal de Ouro Fino.

Nelson Paulino, 82. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Severino do Vale, 79. Natural de Riacho das Almas (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Vieira de Melo, 78. Natural de Maceió (Alagoas). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Tavares da Silva, 68. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Agnaldo Piezentini, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Operador de máquina. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laert Marcelo Boro Mendes, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Segurança. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Gomes Chaves, 54. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Encanador. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

LEIA TAMBÉM:

Obituário - 7 de abril de 2025



Obituário - 6 de abril de 2025



SÃO BERNARDO

José Rogério de Lemos, 56. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério do Baeta.

Cassiano de Assis Feliz, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Diva Rossi Grassia, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Caetano, em São Caetano. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.

DIADEMA

José Maria Pereira Filho, 79. Natural de Raposos (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3. Crematório Vila Alpina.

Maria do Carmo Eusébio, 74. Natural de Bananeiras (Paraíba). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema, /dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Irani Fernandes, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.