Nina Braga anuncia presidência do PL em São Bernardo após jantar com Bolsonaro

A vereadora Nina Braga (PL) anunciou, no último fim de semana, que assumiu a presidência do diretório provisório do PL (Partido Liberal) em São Bernardo. O comunicado foi feito após um jantar realizado no sábado (6), no bairro do Morumbi, em São Paulo, com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o presidente nacional da legenda, Valdemar da Costa Neto.



“Recebi a missão de unir e fortalecer a direita e o PL de São Bernardo. Uma grande honra e responsabilidade, pois sabemos da importância que é representar o maior partido do Brasil. Agradeço ao presidente Bolsonaro, presidente do PL Nacional Valdemar e o presidente do PL Estadual Tadeu pela confiança. Juntos vamos trabalhar para crescermos cada vez mais não só em SBC, mas em todo o ABC Paulista!”, afirmou Nina Braga ao Diário.



A parlamentar ocupava o cargo de primeira vice-presidente da sigla no município e agora sucede o ex-vereador Paulo Eduardo Lopes, o Paulo Chuchu, que presidiu a diretoria provisória até 9 de fevereiro de 2025. Na composição anterior, David Monteiro de Mello era o secretário, Leandro Antônio da Silva atuava como tesoureiro, André Spinelli Manente ocupava o cargo de vogal, e Roberto Montes era o suplente do diretório.



Com a nova formação, o diretório provisório do PL em São Bernardo terá vigência até 6 de fevereiro de 2026. Além de Nina na presidência, a diretoria conta com Fabio da Silva Françozo como primeiro vice-presidente, Daniel Ribeiro Braga como secretário, Robson Burgo como tesoureiro, Deize Dely Ribeiro Braga como vogal e Kathleen Carvalho Leite Ferreira como suplente.