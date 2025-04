Lucas Lima encanta ao mostrar habilidades do filho, Theo, jogando vôlei

Nada como passar o dia aproveitando momentos pai e filho, né? Lucas Lima curtiu o último domingo (6) com Theo, de dez anos de idade, fruto do antigo casamento com Sandy. Os dois fizeram uma série de programas divertidos, que foram compartilhados nas redes sociais do músico.

Através dos Stories do Instagram, o artista mostrou que eles começaram a programação com um belo almoço em um restaurante japonês. Eles também foram a uma cafeteria e assistiram juntos a uma sessão do musical Wicked.

Finalizando com chave de ouro, Lucas postou um vídeo em que surge jogando vôlei com o filho, que aparece de costas no registro. O filho do músico mostra suas habilidades no esporte, dando toques e manchetes enquanto brinca com o pai, sem deixar a bola cair em nenhum momento.

Na legenda da sequência, o músico fez uma brincadeira, ao escrever:

O dia perfeito não exis..., colocou ele deixando a frase interrompida para indicar que o dia foi incrível.

Vale lembrar que Sandy e Lucas nunca mostraram o rosto de Theo, preferindo ser discretos e manter a privacidade do filho.