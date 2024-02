Lucas Lima mostra momento fofo ao lado do filho nos bastidores de musical: Baita assistente

Lucas Lima compartilhou um momento fofo ao lado do filho, Theo, no último sábado, dia 24. O pequeno foi acompanhar o pai durante o musical Once, do qual ele é um dos protagonistas, e até o ajudou nos bastidores da produção.

Como Sandy e Lucas não mostram o rosto do filho nas redes sociais, Theo apareceu apenas de relance nos Stories do pai, que ainda escreveu:

Eu tive um baita assistente na sessão de hoje.

Theo tem nove anos de idade e é o primogênito de Sandy e Lucas. Vale lembrar que o casal anunciou o divórcio em outubro de 2023.