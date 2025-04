Max Verstappen encerra jejum e se surpreende com a pole no Japão: 'É uma loucura'

Atual tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, enfim voltou à posição de honra do grid de largada depois de 16 provas de jejum. O piloto holandês foi o mais rápido no treino classificatório para o GP do Japão, na madrugada deste sábado, e vai largar na pole position pela 41ª vez na carreira - o que não acontecia desde o GP da Áustria do ano passado, realizado em junho.

"Se você olhar como nossa temporada começou, mesmo durante este fim de semana, sim, é muito inesperado", comentou Verstappen, referindo-se à pole position. "E acho que isso a torna, provavelmente, muito especial. É uma loucura."

Verstappen conquistou o primeiro posto no grid de largada em sua última volta, estabelecendo o recorde do circuito japonês em 1min26s983, apenas 12 milésimos à frente da McLaren de Lando Norris. A outra McLaren, de Oscar Piastri, sairá na terceira posição, mostrando que a escuderia britânica chega forte para a corrida em busca do terceiro triunfo na temporada.

"Para nós, é uma ótima surpresa, porque até agora não tivemos o melhor ritmo nas corridas. Foi incrivelmente rápido e, quando eu gosto da pista, é ainda mais divertido pilotar", comentou o piloto da Red Bull, que cravou a pole em Suzuka nos últimos quatro anos. "Amanhã, a chuva pode tornar a corrida um pouco mais interessante e faremos o nosso melhor para obter o melhor resultado possível."

A alegria de Verstappen contratava com a decepção de seu novo companheiro de equipe, o japonês Yuki Tsunoda, que substituiu Liam Lawson e sonhava com um pódio, diante de sua torcida, em sua estreia pela Red Bull. Ele vai largar em 14º, atrás de Lawson.

"Há alguma frustração hoje. Minha mentalidade durante todo o fim de semana foi aproveitar a situação, o carro, a equipe, estar em Suzuka, e me senti mais calmo do que o normal. Mas, ao mesmo tempo, me senti responsável por ter um bom desempenho", comentou Tsunoda. "É meu Grande Prêmio em casa, então vou ficar focado amanhã e tentar o meu melhor, um pouco de chuva pode nos ajudar a avançar no grid."