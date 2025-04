Ribeirão Pires inaugura Polo EAD do Instituto Federal de São Paulo

A Prefeitura de Ribeirão Pires inaugurou, nesta sexta-feira (4), o novo Polo de EAD (Educação a Distância) do Instituto Federal de São Paulo. Localizado nas dependências da Escola Municipal Eng° Carlos Rohm, no Centro, o espaço oferecerá cursos, neste primeiro momento, de formação continuada e técnicos com expectativa de atender entre 150 a 300 estudantes já no primeiro ano.

O Polo servirá de apoio aos estudantes matriculados nos cursos, garantindo acesso a computadores, impressoras e à internet. No local serão realizadas atividades como provas, discussões em grupo e trabalhos orientados.

“A chegada do Polo em Ribeirão Pires universaliza o acesso à educação e a formação dos nossos jovens. O Instituto Federal é um elemento importante que vai ajudar na capacitação da mão de obra e também no desenvolvimento da cidade”, destacou o prefeito Guto Volpi (PL).

Ainda neste semestre, o Instituto Federal dará início às primeiras turmas dos cursos de FIC (Formação Inicial e Continuada), com previsão de lançamento dos cursos técnicos para o segundo semestre. Gratuitos e de curta duração — entre 30 e 160 horas —, os cursos FIC são voltados à qualificação e atualização profissional, abertos a partir dos 15 anos de idade. As áreas contempladas incluem educação, tecnologia, meio ambiente, línguas entre outros.

Já os cursos técnicos, destinados a estudantes que estejam cursando ou que já tenham concluído o Ensino Médio, serão ofertados nas modalidades Concomitante/Subsequente, com formações nas áreas de Administração, Multimeios Didáticos, Recursos Humanos e Secretaria Escolar.

Os cursos de graduação e pós-graduação também fazem parte dos serviços ofertados pelo Instituto Federal que serão disponibilizados após a publicação da nova regulamentação do MEC para cursos superiores EaD, prevista ainda para este semestre.

O vice-reitor do Instituto Federal de São Paulo, Carlos Procópio, falou da importância do espaço para a cidade e também para a região. “É um prazer participar dessa expansão e o polo em Ribeirão Pires tem um grande potencial. A educação profissional é um elemento importante para que os alunos cheguem cada dia mais preparados para o mercado de trabalho”.

Os cursos de FIC do Instituto Federal contam com inscrições realizadas por meio de formulário eletrônico, com seleção feita por ordem de chegada ou sorteio. As vagas podem ser ofertadas por chamada pública local, priorizando públicos socialmente vulneráveis, além de parcerias com instituições públicas e sociais, direcionadas a públicos específicos. Já os cursos técnicos, nas modalidades concomitante e subsequente, têm seleção por prova objetiva, com questões de múltipla escolha baseadas em conteúdos do Ensino Fundamental ou Médio, conforme o curso. O processo seletivo é organizado pelo IFSP e os editais são divulgados regularmente no site processoseletivo.ifsp.edu.br.