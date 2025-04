Santo André amplia frota de veículos escolares para crianças com deficiência

Com o propósito de garantir mais acessibilidade aos alunos com deficiência da rede municipal de ensino, a Secretaria de Educação de Santo André ampliou a frota do Transporte Escolar Inclusivo. Os veículos foram entregues nesta sexta-feira (4).

“No mês em que comemoramos o aniversário da cidade, realizamos mais uma importante entrega para os alunos da nossa rede municipal de ensino. Desta vez reforçando um transporte público, gratuito e de qualidade para a educação inclusiva, e ainda com uma parceria para alunos que recebem atendimento da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e ampliação do transporte para os demais alunos da cidade”, celebrou o prefeito Gilvan Junior (PSDB).

Foram entregues ao todo 13 veículos. Deste total, oito são para transporte da educação inclusiva, sendo três vans adaptadas, duas vans convencionais e três micro-ônibus. Com essa ampliação, será possível atender 320 alunos com deficiência por dia, um aumento de 35% em relação à frota atual.

Os demais cinco veículos, todos micro-ônibus, vão reforçar o TEG (Transporte Escolar Gratuito), beneficiando unidades localizadas em diferentes regiões da cidade, como a Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Carlos Vicente Cerchiari, na Vila Progresso, a creche Padre Alfredinho, no Jardim do Mirante, a creche Cata Preta, no bairro Cata Preta, além da Emeief Francisca Helena Fúria e a Emeief Chico Mendes, ambas no Recreio da Borda do Campo.

"Essa ampliação representa um grande avanço para a mobilidade estudantil e reflete o compromisso da nossa gestão com a educação pública e inclusiva", destacou o secretário de Educação, Pedrinho Botaro.

Com a chegada dos cinco novos micro-ônibus, o número de alunos atendidos pelo TEG passou para 2.689, representando um crescimento de 15% em comparação ao mês de fevereiro.

"Com essas novas linhas, conseguimos atender diversas regiões da cidade, levando o transporte escolar gratuito para ainda mais famílias andreenses", completou o secretário de Educação.

Além dessas melhorias, a Secretaria de Educação disponibilizou cinco novos ônibus exclusivos para saídas pedagógicas, dobrando a capacidade de transporte para atividades culturais e educativas.

O investimento para a ampliação do transporte escolar foi de R$ 5,9 milhões, garantindo um serviço mais eficiente e acessível para os estudantes da rede municipal.

