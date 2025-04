Taka ressalta importância de feirão de emprego em Diadema: ‘Alegria muito grande’

Acontece nesta quinta-feira (3) um feirão organizado pela Prefeitura de Diadema, com 3.179 postos disponibilizados por 45 empresas. O Feirão do Emprega Diadema ocorre até às 14h, no Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna (Rua Oriente Mori, 115 – Centro). O prefeito da cidade, Taka Yamauchi (MDB), esteve no local e destacou seu sentimento de realizar o primeiro evento do tipo em sua gestão. “Nós temos esse foco, em Diadema, de transformar a cidade através dessas oportunidades”, disse o chefe do Executivo.

“É o primeiro feirão de emprego da nossa gestão, mas, mesmo sendo o primeiro feirão, já se torna um dos maiores já proporcionados pela cidade de Diadema. Nós, que sempre apostamos nessa questão de desenvolvimento e na autoestima, sentimos uma alegria muito grande e uma honra em estar participando desse feirão”, disse Taka. “É uma alegria muito grande, porque, quando a gente fala de oportunidades, estamos falando de dignidade das pessoas.” Para participar, basta comparecer levando cópias do currículo.

O Emprega Diadema é um programa voltado para a promoção do emprego, da qualificação profissional e do empreendedorismo na cidade de Diadema. Ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, ele conecta trabalhadores a empresas por meio de uma plataforma digital (http://emprega.diadema.sp.gov.br), oferece cursos e workshops em parceria com instituições como Sebrae, Senai e Senac, e promove eventos de empregabilidade em diversos bairros.

Além disso, o programa inclui orientações para formalização de negócios, garantindo acesso a oportunidades e fortalecendo a economia local.

LEIA MAIS:

Feirão de Diadema amplia oferta de vagas de emprego