Hugo Motta anuncia Arthur Lira como relator do projeto que amplia isenção do IR

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quinta-feira, 3, que a relatoria da comissão especial que analisará o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil ficará com o deputado Arthur Lira (PP-AL), seu antecessor na presidência da Casa. E anunciou também, na rede X, que a comissão será presidida pelo deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA).

Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a base do governo considerou Lira uma "boa escolha" por parte de Motta. O ex-presidente é visto como alguém com amplo trânsito na Câmara, aumentando as chances de aprovação do projeto com mais celeridade.

Dias atrás, Lira viajou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e líderes de bancadas ao Japão e ao Vietnã. O projeto de isenção do Imposto de Renda é uma prioridade do governo, que tem sofrido quedas históricas de popularidade.

Quando foi presidente da Câmara, Lira negociou diretamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diferentes projetos de interesse do governo que foram aprovados, como o arcabouço fiscal, as subvenções do ICMS e a taxação dos "fundos dos super-ricos".