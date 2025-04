TRE-SP contabiliza duas toneladas de lixo eleitoral no Grande ABC

TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) fechou o levantamento da quantidade de resíduos enviados à correta destinação ambiental após a última campanha municipal que elegeu prefeitos e vereadores nas sete cidades do Grande ABC. Segundo a instituição, a partir de dados exclusivos ao Diário, o volume de 2.157 toneladas de material representa apenas parte do real volume de lixo eleitoral gerado na região, já que a quantidade reciclada exclui os ‘santinhos’ despejados pelas ruas e que se tornam inutilizados pela umidade e sujeira, por exemplo.

Somente de papel, o TRE-SP recolheu de candidatos, partidos, federações e coligações, 1.280 tonelada. 41% do restante dos resíduos, na proporção de 876,4 quilos, envolveram materiais mais complexos ao processo de reciclagem, como vidros, pilhas, baterias, lixo eletroeletrônico, plásticos, metais e papelões de cores diversas.

A cidade com mais lixo eleitoral destinado no Grande ABC foi São Bernardo, com 61% (1.333 kgs). A seguir vieram Mauá (27%, 599 kgs), Santo André (6%, 132 kgs), São Caetano (2,45%, 53 kgs) e Ribeirão Pires que se soma à Rio Grande da Serra na zona eleitoral (1,76%, 38 kgs).

São Bernardo foi a única da região que preferiu fazer campanha com materiais diversos (como plásticos, metais e vidros), ao invés do papel, segundo o apontamento. A diferença foi de 199 quilos.

Ainda de acordo com a instituição, os dados de Diadema não foram divulgados porque não há a obrigatoriedade dos cartórios eleitorais em compartilhar o quantitativo de recicláveis. "Isto, uma vez que não há, nas proximidades de muitos cartórios eleitorais, cooperativas ou associações de catadores, bem como serviço de coleta seletiva da prefeitura que passe no endereço do cartório eleitoral", justificou o TRE-SP.

Na campanha de 2022, os cartórios informaram a reciclagem de 1,8 tonelada, o que representa um aumento de 19% no lixo eleitoral no comparativo com a última eleição.

