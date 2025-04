Jão publica mensagem sobre pausa na carreira: ‘Vou ali tirar um tempo’

O cantor Jão voltou a falar sobre sua pausa na carreira nesta quarta-feira (2), desta vez para confirmar. “Pronto! Entreguei o último show desse disco, ele foi lindo. Agora vou ali tirar um tempo”, escreveu em suas redes sociais, com um texto acompanhado de fotos dele raspando a cabeça. O artista explicou que não há um motivo dramático por trás dessa decisão. “Não tem nada muito profundo acontecendo, além de eu simplesmente sentir que já disse o que tinha pra dizer por agora.” O cantor também comentou sobre a pressão constante no meio artístico. “Essa onipresença obrigatória dos artistas no nosso país me dá um pouco de ansiedade.”

Jão ressaltou que não está desgastado, mas quer tempo para criar com mais verdade. “Não estou cansado ou triste, pelo contrário. Estou com os olhos brilhantes, cheio de vontade de criar algo de valor.” Ele também revelou como a carreira intensa impactou sua vida pessoal. “Minha obsessão com a música me deixou algumas pendências. Eu não vivi o luto das minhas avós, tratei meu corpo muito mal e vi meu relacionamento acontecer e desacontecer muitas vezes.”

Agora, pela primeira vez, ele sente que pode pausar sem medo. “Sinto que estou em um lugar de segurança – onde o que eu conquistei é verdadeiramente meu.” Para ele, esse momento é essencial para um futuro artístico mais sólido. “É preciso abrir espaço para que uma árvore cresça e vou fazer isso do lado de cá.”

Com uma trajetória consolidada no pop nacional, Jão se destacou por sua autenticidade e forte conexão com os fãs. Desde o lançamento de Lobos (2018), ele vem acumulando sucessos e lotando shows pelo Brasil. Álbuns como Anti-Herói (2019), Pirata (2021) e SUPER (2023) reforçaram sua identidade artística, transitando entre o pop romântico e uma sonoridade mais experimental.

“Falei sobre isso um pouco antes da hora e achei engraçado o rumo que as minhas palavras tomaram”, relemebrando quando falou sobre a decisão para a TV Globo. Por fim, Jão tranquilizou os fãs sobre seu futuro na música. “Viver para criar, ou só viver por viver, que já é o bastante.” Sem estipular um prazo para o retorno, ele encerrou a mensagem de forma aberta: “Até qualquer dia desses.”

