Torcidas organizadas do Corinthians são proibidas de frequentar estádios

A FPF (Federação Paulista de Futebol) determinou a proibição de seis torcidas organizadas do Corinthians em jogos realizados em estádios do Estado até o fim de 2025. A medida, que entra em vigor nesta quarta-feira (2), segue decisão do Ministério Público de São Paulo com base em investigações sobre conflitos ocorridos durante a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no estádio Neo Química Arena.

As torcidas afetadas são: Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp. A fiscalização será rigorosa: qualquer torcedor que utilizar camisas, bandeiras, faixas ou outros símbolos que identifiquem vinculação a essas organizadas terá o acesso negado aos estádios. A FPF comunicou oficialmente a Polícia Militar e o Ministério Público para garantir o cumprimento da portaria.

O caso foi encaminhado ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) após os incidentes registrados na decisão do Paulistão, contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, quando torcedores acenderam e jogaram sinalizadores no campo durante a final do campeonato. Essa não é a primeira vez que as organizadas corintianas sofrem sanções – em 2023, a Justiça já havia imposto restrições semelhantes após atos de violência.

LEIA TAMBÉM:

Corinthians x Huracán: prováveis escalações, transmissão e horário da partida



Palmeiras x Corinthians: pedido de mudança para Barueri se deve a shows