Derrite troca de partido e anuncia pré-candidatura ao Senado por SP

O Diretório Estadual do Progressistas de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (2), que o Secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, se filiará novamente ao partido para disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026.

Derrite foi eleito deputado federal pelo Progressistas em 2018, depois se filiou ao PL em 2022, e agora retorna à legenda para concorrer ao cargo de senador. O presidente estadual do partido, deputado federal Maurício Neves, destacou o crescimento da sigla em São Paulo nas últimas eleições, com a eleição de 51 prefeitos, 58 vice-prefeitos e 574 vereadores. "Estamos preparados para o retorno de Derrite e vamos disputar uma vaga no Senado", afirmou Neves.





A filiação de Derrite teve articulação direta do presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, e contou com apoio do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).