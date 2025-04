Grande ABC alinha adesão ao Muralha Paulista com Derrite

Adesão ao Programa Muralha Eletrônica e solicitação de reforço de efetivo policial, entre outras demandas, pautaram reunião de cinco dos sete prefeitos do Grande ABC com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, nessa segunda-feira (31), na Capital.

“Estamos trabalhando em conjunto para que as equipes técnicas dos municípios e do Estado possam avaliar a compatibilidade de tecnologia, para que a Muralha Paulista seja uma realidade nas nossas cidades o quanto antes. Em breve teremos tecnologia de ponta para combater a criminalidade em todas as cidades da região”, declarou o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos).

Segundo apurado pelo Diário, a pauta também incluiu discussões para liberar acesso das Guardas Civis Municipais (polícias municipais) às informações detalhadas do Infocrim (sistema online que disponibiliza dados sobre ocorrências policiais), e apoio no treinamento aos membros das corporações locais, além do reforço na segurança no entorno da UFABC (Universidade Federal do ABC), campus Santo André.

Também participaram da agenda os prefeitos Gilvan Junior (PSDB), de Santo André, Tite Campanella (PL), de São Caetano, Taka Yamauchi (MDB), de Diadema, e Akira Auriani (PSB), de Rio Grande da Serra.

O deputado federal Carlos Alberto da Cunha, o Delegado da Cunha (Progressistas), que atuou como chefe da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da Seccional de São Bernardo, destacou que entre outros objetivos da reunião estavam a “aproximação das gestões das áreas de segurança pública das cidades com a Secretaria estadual e a integração dos municípios por meio da Muralha Paulista, beneficiando diretamente cerca de três milhões de pessoas”.

“Segurança é um clamor da sociedade e só seremos efetivos nesse tema com união e a integração entre os municípios. Tenham certeza de que farei o máximo para auxiliar o Consórcio em todas as demandas apresentadas. Tenho um grande respeito pela entidade”, afirmou Derrite.

Os demais prefeitos da região foram procurados, mas não se manifestaram até o fechamento da edição.

MURALHA

O sistema de vigilância interliga, por meio de programa específico, câmeras de videomonitoramento de segurança ou de trânsito a bancos de dados criminais estadual e federal, com sensores de captação audiovisual, câmeras corporais da Polícia Militar, bem como sistemas de tecnologia de reconhecimento facial e georreferenciamento. A estratégia do Muralha Digital é a de inibir a “mobilidade criminal”.