Muralha Eletrônica de Sto. André recupera 102 veículos roubados

Em sete meses, a Muralha Eletrônica de Santo André identificou e ajudou a recuperar 102 veículos roubados ou furtados – média de 15 por mês. O sistema de videomonitoramento da Prefeitura conta com 25 câmeras instaladas estrategicamente nos limites com outros municípios da região e também da Capital.

Apenas neste mês, 22 veículos já foram recuperados no município. Assim que as ocorrências deste tipo de crime são registradas nas polícias Civil e Militar, o sistema começa a realizar a leitura das placas dos carros, motos e caminhões, e passam a monitorar as áreas que abrangem o alcance das câmeras.

Por meio do compartilhamento de dados é possível identificar, por exemplo, veículos que entram ou saem na cidade que sejam produto de roubo ou furto, placas clonadas, entre outros delitos. As informações obtidas pela Muralha Eletrônica são disponibilizadas às equipes da PM, da Polícia Civil, e da GCM (Guarda Civil Municipal), que fazem a interceptação do veículo, a apreensão do suspeito e acionam o proprietário.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), explica que o sistema de monitoramento, lançado em agosto do ano passado, contribuiu diretamente para o combate da prática de roubo e furto de veículos na cidade. O município registrou em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, queda de 49,7% nos casos de roubo e 5,6% nos furtos de veículos.

“A redução dos índices, em especial desta modalidade de crime, tem ligação direta com os investimentos nas ferramentas tecnológicas, como a Muralha Eletrônica, que possibilita a recuperação mais rápida do veículo subtraído. Ficamos felizes de ver essa diminuição, isso significa que os esforços na área estão dando certo, mesmo a segurança não sendo uma responsabilidade direta da Prefeitura. As nossas políticas públicas têm tornado a sociedade mais segura e em especial neste tipo de delito, que incomodava tanto os andreenses”, destaca o chefe do Executivo.

No mês passado, a cidade registrou queda histórica nos casos de roubos de veículos, no total foram notificados 75 boletins de ocorrência, ante 149 em janeiro de 2023. Esse foi o menor índice em 24 anos, desde 2001, quando a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) passou a contabilizar os dados criminais. Furto de veículos passou de 354 para 334 neste ano.

O secretário de Segurança Cidadã de Santo André, Vlamir Luz Machado, revela que o número de câmeras do sistema de videomonitoramento deve ser ampliado até o fim deste ano. “Além disso, pretendemos investir em novas tecnologias, como integração da Muralha Eletrônica com os óculos inteligentes da GCM para operações de bloqueios, reconhecimento facial de indivíduos e compartilhamento de dados com os sistemas de São Caetano e São Bernardo”, destaca o secretário.