Neto rebate Neymar Jr. após ser chamado de falastrão por jogador: 'Você não é ninguém'

As farpas entre Neymar Jr. e Neto seguem firme e forte! Na tarde desta quarta-feira, dia 2, o apresentador de Os Donos da Bola comentou sobre a mensagem do jogador do Santos no perfil oficial de seu programa.

Sem papas na língua e sem medo de expressar sua opinião, Neto agradeceu Neymar e detonou a atual situação da carreira do brasileiro.

- Obrigado, Neymar, por responder os nossos pensamentos, os nossos comentários. Me chamou de falastrão. Você é o quê?! Você não joga há 31 dias! Um cara desses, que vocês pagam pau, está há 31 dias sem jogar! Isso é um fracasso para a carreira como a dele!, disse.

Em seguida, ele afirmou não ter medo nem de Neymar e nem de sua família:

- Pra mim, você não é ninguém, Neymar! Eu não tenho medo de você, da sua família, dos seus advogados?não tenho mesmo! Não medo de ser mandado embora! Não tenho mesmo!

LEIA TAMBÉM:

Neymar detona Neto após crítica por afastamento do Santos: ''Falastrão''