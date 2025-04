Obituário - 3 de abril de 2025

SANTO ANDRÉ

Orlando Pavani, 93. Natural de Colina (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rogério Palma, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 29, em Santo André. Cemitério do Morumbi, em São Paulo.

Maria Anatalia dos Santos, 88. Natural da Boca da Mata (Alagoas). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amâncio Gomes de Sousa, 88. Natural de Floriano (Piauí). Residia no Parque Andreense, em Santo André. Comerciante. Dia 29.

Elenice Maria da Silva Santos, 79. Natural de Escada (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Moacir José Folle, 77. Natural de Guaporé (Rio Grande do Sul). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Corretor imobiliário. Dia 29.

Oswaldo Alfredo Neumann, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Josélia Severino da Silva, 66. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 29. Campo das Oliveiras.

Vladimir Pereira da Rocha, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Washington Luiz Soares de Melo, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Autônomo. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Amaro dos Santos, 61. Natural de São Caetano. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Pintor. Dia 29, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Lúcia Aparecida do Prado Araújo, 59. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

Claudomiro Devanil de Oliveira, 50. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vinícius Balero da Costa, 18. Natural de Diadema. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

José Luiz Coutinho Amaral, 87. Natural de Penedono, Portugal. Residia no bairro Pitangueiras, no Guarujá (SP). Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Edison Nogueira de Souza, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Paulo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Jaime Ignacio Rial, 81. Natural da Espanha. Residia no Jardim Embaré, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Marinalva Mendes Bento, 69. Natural de Itanhém (Bahia). Residia na Vila Luiz Casa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

William Silva, 38. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Antonieta Dellavalle Conte, 102. Natural de Caxambu (Minas Gerais). Residia em Brotas (SP). Dia 29. Cemitério das Lágrimas.

Therezinha José Neves, 94. Natural de Pradópolis (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Ismael dos Reis, 82. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 29, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Edna Gracindo Freire, 54. Natural de Santo André. Residia no bairro Taboão. Dia 29. Vale da Paz.

Laércio Ferreira dos Santos, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Maria de Fátima Fernandes, 53. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Itrapoã, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.