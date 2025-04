Obituário - 2 de abril de 2025

SANTO ANDRÉ

Emi Tame, 100. Natural de Japão. Residia na Vila do Encontro, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 28, em Santo André. Memorial Planalto.

Maria da Luz de Carvalho Lopiani, 87. Natural de Remanso (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

José Ferreira da Silva, 78. Natural de Presidente Soares (Minas Gerais). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Roberto Gulmini, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Generosa da Conceição Araújo, 73. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Airton Lopes Euzebio, 59. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rita de Cássia Lopes Gomes Lucilla, 58. Natural da Serra dos Aimorés (Minas Gerais). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Pierina Giovanina Fiscato, 100. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Alzira Pereira Fanani, 96. Natural de Santa Lúcia (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Rosa de Oliveira, 89. Natural de Indaiatuba (SP). Residia na Vila Pedreiro, em Piraju (SP). Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Helena Lorençoni Rocco, 87. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Percília Romolo Marinho, 86. Natural de São Bernardo. Residia no Portal da Concórdia, em Cabreúva (SP). Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Amélia Canali Campanella, 80. Natural de São Paulo. Residia no Centro. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Neusa Maria Vergoti, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Josué Carvalho, 76. Natural de Monsenhor Paulo (Minas Gerais). Residia no Parque Bandeirantes, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Admir Cardoso Siqueira, 75. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Três Marias, em São Paulo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Sidnei Pierangeli, 70. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Marajoara, em Bauru (SP). Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Ida Cardoso, 67. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

DIADEMA

Maria Angélica da Cruz, 93. Natural de Caetité (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.

Matilde Cecília de Almeida, 85. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Célia Ferreira dos Santos Peixoto, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 28, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Antonio David Filho, 53. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Alberto da Silva, 37. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Edvaldo Cândido de Santana, 62. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 28, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Gerson de Lima Sousa, 57. Natural de Coroatá (Maranhão). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.