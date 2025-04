Samba e forró agitam a programação do Sesc Santo André em abril

A diversidade musical brasileira ganha destaque na programação do Sesc Santo André neste mês de abril, com apresentações imperdíveis de samba e forró. Os shows reúnem artistas renomados e celebram as tradições da música popular, proporcionando experiências autênticas ao público.

Abrindo a programação, no dia 8 de abril, Roberto Maroto comanda uma roda de samba cheia de energia e tradição. Acompanhado por músicos experientes, ele traz composições próprias e de parceiros, além de homenagear grandes nomes do gênero como João Nogueira e Roberto Ribeiro. O evento acontecerá na Lanchonete Externa, das 16h às 18h, com entrada gratuita.

No dia 11 de abril, o ritmo nordestino toma conta do espaço com o grupo Bicho de Pé. Com mais de 20 anos de história, a banda explora diferentes estilos da música regional, como xote, baião, xaxado e maracatu. O show contará com participação especial da cantora Bruna Caram, trazendo uma mistura envolvente entre composições autorais e clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro. A apresentação será no Teatro, das 20h às 21h30, com ingressos a partir de R$15,00.

Encerrando a programação musical, no dia 23 de abril, Dentinho d'Oxóssi traz o show "Feito Pro Samba". Com uma trajetória consolidada desde 1993, o músico, percussionista e compositor apresenta um repertório que une sambas originais e composições contemporâneas. O evento ocorrerá na Lanchonete Externa, das 20h às 21h30, com entrada gratuita.

Programação Completa:

Samba com Roberto Maroto

Data: 8 de abril (terça-feira)

Horário: 16h às 18h

Local: Lanchonete Externa

Entrada: Gratuita

Bicho de Pé convida Bruna Caram

Data: 11 de abril (sexta-feira)

Horário: 20h às 21h30

Local: Teatro

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$50,00 (inteira), R$25,00 (meia), R$15,00 (credenciados Sesc)

Dentinho d'Oxóssi - Feito Pro Samba

Data: 23 de abril (quarta-feira)

Horário: 20h às 21h30

Local: Lanchonete Externa

Entrada: Gratuita