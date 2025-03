Dave Evans, ex-AC/DC, abre sua turnê anual no teatro do Sesc Santo André

Dave Evans, vocalista original do AC/DC, está de volta ao Brasil para uma nova turnê, que começa no dia 4 de abril no teatro do Sesc Santo André. Após apresentações bem-sucedidas em 2024, o cantor retorna para celebrar os 51 anos da lendária banda de rock, relembrando sua fase inicial e outros momentos marcantes de sua trajetória musical. O show acontece na sexta-feira, das 20h às 21h30, com um repertório recheado de clássicos e muita energia.

Nascido no País de Gales e criado na Austrália, Dave Evans foi um dos fundadores do AC/DC em 1973, ao lado de Malcolm e Angus Young. Ele foi o vocalista do primeiro single da banda, Can I Sit Next To You Girl, lançado antes da reformulação que levou o grupo ao estrelato mundial. Após sua saída, Evans integrou a banda de hard rock Rabbit, alcançando reconhecimento internacional com o álbum Too Much Rock And Roll. Em sua carreira solo, lançou álbuns como Sinner e A Hell of a Night.

Curiosamente, o nome AC/DC foi sugerido pela cunhada dos irmãos Young, inspirada em um termo elétrico. Evans também testemunhou o início da icônica vestimenta colegial de Angus Young, que se tornaria uma das marcas visuais do guitarrista. O primeiro show da banda aconteceu no Chequers Nightclub, em Sydney, na véspera de Ano Novo de 1973, com Evans nos vocais.

Turnê pelo Brasil: nostalgia e rock de alta voltagem

A nova turnê de Dave Evans promete reviver momentos históricos do rock, levando ao palco do Sesc Santo André um show repleto de clássicos e performances eletrizantes. Os ingressos estão disponíveis desde 25 de março pelo aplicativo Credencial Sesc SP e, presencialmente, nas bilheterias das unidades a partir do dia 26.

SERVIÇO:



Dave Evans

Tour 2025

Dia 4/4, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

12 anos

Ingresso - R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200

Estacionamento Teatro: R$8,50 (Credencial Plena) e R$15,50 (outros).

Informações sobre outras programações:

www.sescsp.org.br/santoandre