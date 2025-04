PM localiza arma roubada de policial e prende suspeito em São Bernardo

Na última segunda-feira (31), durante patrulhamento tático, uma equipe do 6° BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) conseguiu localizar a arma de fogo roubada de um policial militar em uma tentativa de latrocínio registrada no dia 27 de março, na rodovia Anchieta, km 27, em São Bernardo.

De acordo com o relatório da PM, as equipes estavam cientes do roubo ocorrido, quando o policial militar foi baleado e teve sua arma, uma Glock G22 Cal. 40, subtraída. Dando continuidade às diligências no bairro "Areião", os policiais conseguiram localizar a arma, que estava com um carregador contendo seis munições intactas.





Em sequência, a equipe entrou em contato com familiares do suspeito e, após novas buscas, localizou o envolvido no crime, identificado como Nikolas Robert Sanchez Mendes. Ele foi detido e conduzido à sede do DEIC (Departamento de Investigações Criminais) do ABC, onde o caso foi registrado. A arma roubada foi apreendida e, conforme os procedimentos, o suspeito deverá responder pelos crimes de tentativa de latrocínio e roubo.





O caso segue em investigação pela polícia judiciária para esclarecimento de todos os detalhes do ocorrido.