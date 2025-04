The Beatles: web reage ao elenco dos filmes com memes e expectativas

O anúncio de que Sam Mendes está à frente de quatro filmes sobre os Beatles, com estreia prevista para 2028, gerou uma verdadeira enxurrada de reações nas redes sociais nesta terça-feira (1°). Durante a CinemaCon, o diretor revelou que os filmes serão dedicados a cada um dos integrantes da lendária banda britânica, com Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan e Joseph Quinn escalados para viver Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison, respectivamente. Mas, ao invés de apenas celebrações, o anúncio gerou uma série de discussões intensas no X (antigo Twitter), com os internautas se dividindo entre expectativas, memes e críticas.



LEIA MAIS: 'Parecia que John estava conosco', diz Ringo Starr sobre vitória dos Beatles no Grammy

"Boa sorte ao Paul Mescal, porque ele vai ter que lutar muito para representar a delicadeza de Paul McCartney", comentou um usuário, capturando a ansiedade que ronda a escalação do ator irlandês, conhecido por seu papel em Normal People. A comparação não demorou a virar meme, com outros internautas apontando que “o Paul McCartney é mais bonito que o Paul Mescal”, uma provocação que gerou debates sobre a aparência dos atores e a necessidade de "uma versão mais fofa" de McCartney nas telas.



A reação mais curiosa, no entanto, veio de um comentário que viralizou: “No mínimo, espero que trancam o Harris Dickinson e o Paul Mescal em um quarto só com água e comida, e só tirem quando eles desenvolverem uma amizade levemente tóxica e homossexual para interpretarem McLennon direito.” O trocadilho com a famosa relação entre Paul e John, que muitos acreditam ter uma carga emocional mais profunda e complexa, não passou despercebido e fez surgir um debate sobre o que se espera dos atores na hora de “entrar no espírito” dos personagens. A tensão entre McCartney e Lennon, especialmente na fase final da banda, promete ser um dos focos da produção, e muitos pedem uma representação mais fiel dessa amizade conturbada.



Alguns, no entanto, questionaram a escalação do elenco em relação ao físico e a personalidade dos atores escolhidos. "Os atores são mais bonitos que os próprios Beatles e tem gente reclamando", ironizou outro internauta, criticando a percepção de que os novos intérpretes dos ícones da música seriam "mais perfeitos" que os próprios originais. No entanto, o elenco também tem seus defensores, que elogiaram a escolha do diretor, especialmente os papéis de Barry Keoghan como Ringo Starr e Joseph Quinn como George Harrison, com muitos considerando que suas atuações poderiam trazer uma energia inesperada aos filmes.



LEIA MAIS: Inglaterra: 6 lugares que contam a história dos Beatles

Sam Mendes, por sua vez, confessou que havia evitado contar a história dos Beatles por anos, acreditando que a “hóstia da banda” era grande demais para caber em um único filme. Mas, agora, com quatro longas, ele se disse confiante de que encontrou a abordagem certa. "Achei que nunca conseguiria, mas agora encontramos o jeito", declarou o diretor.



Com estreia marcada para abril de 2028, a promessa é de que os filmes sejam lançados todos de uma vez, criando a que Mendes chamou de “primeira experiência de cinema para maratonar”.