Inglaterra: 6 lugares que contam a história dos Beatles

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



08/07/2020 | 09:18



Lar de várias bandas icônicas, a Inglaterra ocupa um papel importante no cenário musical global. Por isso, muitas pessoas aproveitam viagens à Terra da Rainha para conhecer mais sobre seus artistas favoritos. Os fãs dos Beatles, por exemplo, encontram uma série de atrações que remetem à história do grupo.

O Rota de Férias separou seis passeios imperdíveis para quem quer explorar a trajetória de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr durante uma viagem à Inglaterra. Boa parte deles fica em Liverpool, terra natal da banda, mas também há opções em Londres.

6 passeios para quem é fã dos Beatles

1. Abbey Road

A rua Abbey Road, em Londres, se tornou um sucesso após dar nome ao último álbum dos Beatles. A via, que fica no distrito de Camden Town, é retratada na famosa capa que mostra os integrantes da banda cruzando uma faixa de pedestres.

Até hoje, o local é muito procurado por turistas e fãs do grupo, que adoram recriar a foto do disco. Vale a pena destacar que a rua também abriga o Abbey Road Studios, um dos estúdios mais famosos do mundo. O local foi responsável pela gravação de quase todas as músicas dos Beatles.

Pixabay Abbey Road

2. The Cavern Club

Quem vai a Liverpool precisa programar uma visita ao The Cavern Club. Inaugurado na década de 1950, o bar entrou para a história por receber apresentações dos Beatles quando a banda ainda estava no início de carreira.

Ao longo dos anos, o local continuou recebendo artistas emblemáticos, como o próprio Paul McCartney em carreira solo. Nomes como Arctic Monkeys, Amy Winehouse e Adele também já se passaram por lá.

VisitBritain The Cavern Club

3. Strawberry Field

O orfanato Strawberry Field, em Liverpool, ficou famoso graças à música “Strawberry Fields Forever”. Durante a infância, John Lennon vivia com a tia perto do local (a casa existe até hoje, no endereço 251 Menlove Avenue) e adorava escalar o muro para brincar nos jardins da propriedade.

Ao longo dos anos, orfanato foi fechado, demolido e reconstruído. O portão vermelho localizado na entrada é a única peça original preservada até hoje. Ela faz sucesso entre os fãs e já chegou a ser roubada por admiradores da banda.

Pixabay Strawberry Field

4. The Beatles Story

Inaugurado em 1990, no Albert Dock, em Liverpool, o The Beatles Story é um museu que reúne a história do grupo musical. É possível observar roupas, instrumentos e outros objetos que pertenceram e foram usados por John, Paul, George e Ringo.

O museu conta com uma espécie de extensão, que fica na região de Pier Head. Ali, os viajantes conseguem visitar o café Fab4 Cafe e a Fab4 Store, o melhor lugar para comprar souvenires inspirados na banda inglesa.

VisitBritain The Beatles Story

5. Penny Lane

Penny Lane é outra rua que também dá nome a um dos grandes sucessos dos Beatles. A via foi homenageada na canção porque fez parte da juventude da John e Paul.

Os fãs que passam por lá adoram tirar fotos das placas que indicam o nome da rua. Elas foram fixadas nas paredes para evitar tentativas de roubos. Além disso, é possível visitar a barbearia citada na letra da música, que se tornou um salão unissex.

Pixabay Penny Lane

6. Prédio da Apple Records

O último show dos Beatles foi realizado na cobertura do prédio da Apple Records, em Londres. A apresentação, que pegou os pedestres da região de surpresa, rolou em 30 de janeiro de 1969.

Atualmente, o prédio não pertence mais à gravadora e não é possível subir até o rooftop. Entretanto, vale a pena ir ao endereço 3 Savile Row, no distrito de Mayfair, para contemplar de longe o local que encerrou as apresentações do quarteto mais famosos do mundo.

Reprodução/Google Street View Prédio que abrigava a Apple Records

Músicas para viajar

Muitas cidades, países e pontos turísticos servem de inspiração para a criação de canções incríveis. Aqui, confira uma lista de músicas para viajar: