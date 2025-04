União pela segurança

A população do Grande ABC está com medo. Os índices de criminalidade assustam os moradores e é preciso ação das autoridades. Daí a importância de os sete municípios estreitarem o diálogo com o Estado, a quem cabe, constitucionalmente, lidar com a questão. A reunião dos prefeitos com o secretário de Estado da Segurança Pública, Guilherme Derrite, aponta caminho promissor, especialmente por causa da adesão regional ao programa Muralha Paulista. O uso de tecnologia para o monitoramento e o combate à criminalidade é ferramenta estratégica mais eficaz à disposição das administrações. Para melhor resultado, é imperativo que todos as cidades implementem a iniciativa.

Tite Campanella (PL), prefeito de São Caetano, resumiu à perfeição a necessidade de todos os municípios falarem a mesma língua. Em entrevista ao Diário, publicada nesta segunda-feira (31), o liberal lembrou que de nada adianta uma cidade implantar um programa anticrime se os vizinhos não o fizerem, já que a bandidagem pode migrar para as localidades menos protegidas. E a região precisa se unir também para cobrar mais efetivo policial – um dos mais evidentes calcanhares de Aquiles da segurança local. Os representantes do bloco precisam exigir que parte dos 2.300 soldados que serão tirados de atividades burocráticas para reforçar o patrulhamento seja encaminhada para o Grande ABC.

Derrite tem de falar menos e trabalhar mais. O crime organizado não se combate com bravatas, mas com ação e inteligência. A população do Grande ABC merece a tranquilidade de viver sem o medo constante da violência, temor que se transformou em algo corriqueiro. Dessa forma, a adesão a programas inovadores e a melhoria na estrutura das polícias são passos necessários para garantir mais segurança. Prefeitos e Estado devem agir de forma conjunta, sem entraves burocráticos, para implementar soluções eficazes. A urgência do momento demanda decisões rápidas e comprometidas, com foco em proteger o cidadão e reduzir os índices de criminalidade que tanto preocupam os moradores.

