Temporal prejudica atendimento no Hospital Mário Covas

O temporal que atingiu Santo André na tarde desta segunda-feira (31) prejudicou o atendimento no Hospital Estadual Mário Covas. O sistema de escoamento não deu conta do volume da chuva, calhas se romperam e a água invadiu o ambulatório de oncologia e a Farmácia de Alto Custo pelo telhado. Consultas de pacientes precisaram ser removidas e o serviço de dispensação de medicamentos ficou interrompido por um breve período. Houve reclamações.

Relatos dos problemas chegaram até o Diário. A direção do equipamento confirmou os estragos na estrutura e garantiu que as equipes de limpeza e manutenção agiram rapidamente para conter maiores problemas. O conserto das calhas deve ser providenciado nesta terça-feira (1). “O volume de água foi muito alto. Precisamos remover seis ou sete consultas de seus locais originais, que ficaram alagados, mas sem prejuízo para as pessoas”, explicou o diretor do Mário Covas, Eduardo Grecco.

LEIA MAIS:

Após temporal, Grande ABC tem 47 mil moradores sem energia



Avenida dos Estados fica alagada após fortes chuvas na região