Após temporal, Grande ABC tem 47 mil moradores sem energia

A tempestade no fim da tarde desta segunda-feira (31) ocasionou a interrupção de energia de mais de 88.176 clientes na Grande São Paulo, segundo última atualização da Enel. No Grande ABC, são 47.991 residências sem luz, sendo o município de Santo André o segundo mais afetado na região, com 6,3% da rede em apagão - o que corresponde a 23.319 moradores no escuro.

Na sequência das cidades afetadas na região aparecem São Bernardo (11.690), Mauá (8.598), São Caetano (2.799), Ribeirão Pires (1.520), Diadema (58) e Rio Grande da Serra (7).

O município andreense é um dos mais impactados pelas ocorrências das chuvas nesta segunda-feira, registrando diversos pontos de alagamento, como as Avenidas dos Estados, José Antônio de Almeida Amazonas, ruas Catequese com a Figueiras, Travessa da Álvares de Azevedo, entre outros endereços.

Em alguns desses locais, inclusive, o tráfego de veículos foi interrompido e motoristas estão ilhados em meio ao alagamento.

Para registro de falta de energia, a Enel orienta que os clientes utilizem, preferencialmente, os canais digitais para mais agilidade do atendimento, como o site (www.enel.com.br), o aplicativo Enel (disponi´vel para iOS e Android) e o WhatsApp: (21) 99601-9608.