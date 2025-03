Santo André, São Caetano e Diadema antecipam vacina contra a gripe

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que inicia oficialmente na próxima segunda-feira (7), foi antecipada em algumas cidades do Grande ABC. Os andreenses serão os primeiros a terem oportunidade de se proteger. Santo André começa a atender grupos prioritários nesta segunda-feira (31). Na próxima terça-feira (1°) é a vez de São Caetano e, no sábado, Diadema. São Bernardo ainda não tem data, mas informou que definirá o calendário de vacinação nesta segunda-feira. Ribeirão Pires abre sua campanha junto com a nacional, no dia 7. Mauá e Rio Grande da Serra não confirmaram se receberam as doses da vacina e quando vão dar início à imunização.

Em Santo André, a vacina já está disponível nas 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para o público prioritário, conforme determinação do Ministério da Saúde, que na cidade totaliza 250 mil pessoas. São considerados prioritários as crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, além de puérperas, profissionais de saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, indígenas vivendo fora das terras originárias e pessoas em situação de rua.

“Santo André é uma referência quando o assunto é vacinação. Foi assim durante a pandemia com o imunizante contra a Covid que foi disponibilizado em tempo recorde, assim que eram recebidas (as doses). E mantemos essa agilidade, tanto que estamos antecipando a campanha contra a gripe. Uma iniciativa muito importante que visa proteger nossos moradores e preparar a população para a época mais fria do ano, quando o vírus tem maior circulação”, destacou o secretário de Saúde, Pedro Seno.

São Caetano inicia, na próxima terça-feira (1°), a campanha na cidade. Diadema se prepara para dar início à vacinação contra a Influenza a partir do dia 5, em todas as UBSs, de segunda a sexta-feita, das 8h às 17h. São esperadas aproximadamente 130 mil pessoas que se enquadram no grupo prioritário no município.

A Prefeitura de Diadema destaca que o público-alvo para a campanha de Influenza também poderá se proteger contra a dengue e a febre amarela. Podem se vacinar contra a dengue jovens entre 10 e 14 anos. Já o imunizante contra a febre amarela está disponível, em duas doses, para crianças entre nove meses e cinco anos, e em dose única para público a partir dos cinco anos.

Ribeirão Pires já recebeu do Governo do Estado de São Paulo 2.500 doses da vacina contra a gripe, número suficiente para atender o grupo prioritário da cidade.

VACINA

A vacina contra a gripe é considerada segura e eficaz. Ela protege contra as cepas do vírus que circulam no País. O imunizante de 2025 contém as cepas H1N1, H3N2 e B.

A campanha tem o objetivo de reduzir complicações e hospitalizações pela influenza, como a pneumonia, nos grupos mais vulneráveis. O imunizante é contraindicado para crianças menores de seis meses e pessoas com histórico de anafilaxia grave após doses anteriores.